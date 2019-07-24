السعودية : نقف مع السودان في ( الفرح والضيق )

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين ،علي بن حسن ، عن إكتمال كافة الجوازات التي تم إدخالها للسفارة .

وأشار السفير خلال مخاطبته وداع حجاج الجو بصالة الحج والعمرة بمطار الخرطوم أمس ، أن توجيهات المملكة بتوفير (1000) فرصة حج تأتي تعبيراً للمودة والمحبة والمكانة العالية التي يحظى بها السودان عند المملكة .

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وبحسب صحيفة آخر لحظة ، وعد بالوقوف مع السودان في كافة الظروف ( نفرح لفرحه ونقف معه في ضيقه ) .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )