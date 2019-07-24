( التغيير والثورية ) تتفقان على تسمية رئيس الوزراء والنسب في ( السيادي )

تخطت مشاورات أديس أبابا عقبة مجلس السيادة في المفاوضات الجارية حالياً بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية بأديس .

وأكدت معلومات أن مشكلة السيادي تم تجاوزها بأن يكون نصيب قوى الحرية والتغيير من الشخصيات التي تمثل الاقاليم السودانية ، دون إعتبار لأي إنتماءات سياسية .

وأكدت مصادر أن التغيير والثورية إتفقتا على منح الجبهة الثورية مقعدين مقابل 3 لمكونات التغيير في المجلس السيادي ، كما شمل الإتفاق تسمية رئيس الوزراء ، على أن يبدأ مهامه خلال شهر .

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وبحسب صحيفة آخر لحظة ، إتفق الطرفان أيضاً على ضرورة أن تمضي مفاوضات قوى الحرية مع المجلس العسكري الإنتقالي مع الإستمرار في معالجة قضايا السلام حتى بعد تشكيل الحكومة وتضمينها في برنامج الحكومة وعملها مع ضرورة أن تعطي الحكومة الإنتقالية حيزاً لإجراءات بناء الثقة .

وتتواصل الإجتماعات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في أديس أبابا لإدخال الفصائل المسلحة في العملية السياسية حيث رفضت حركتان مسلحتان سودانيتان المشاركة في مفاوضات أديس أبابا .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )