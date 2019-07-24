الحرية والتغيير تربط تشكيل الحكومة بإنهاء ملف السلام

قالت مصادر في قوى الحرية والتغيير إن إعلان اسم رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي وتشكيل مجلس الوزراء مؤجل لحين الإنتهاء من ملف السلام.

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وحسب “العربية” أمس فإن الحرية والتغيير والجبهة الثورية توافقتا على التمثيل في المجلس السيادي, وذكرت مصادر أن الطرفين اتفقا على منح الثورية مقعدين مقابل “3” لمكونات التغيير في السيادي, وشمل الإتفاق تسمية رئيس الوزراء على أن يبدأ مهامه خلال شهر.

واتفق الطرفان أيضاً, على ضرورة أن تمضي مفاوضات الحرية والتغيير مع المجلس العسكري مع الاستمرار في معالجة قضايا السلام بعد تشكيل الحكومة وتضمينها في برنامج الحكومة وعملها مع ضرورة أن تركز الحكومة الإنتقالية حيزاً لإجراءات بناء الثقة.

وأكدت مصادر أن القيادي بـ “الحرية والتغيير” يوسف محمد زين غادر أديس أبابا إلى الخرطوم لتسويف الاتفاق, كما غادر الوسيط الأفريقي محمد حسن ولد لبات أيضا إلى الخرطوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)