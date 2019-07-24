أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * قوى الحرية والتغيير تمنح الجبهة الثورية مقعدين في مجلس السيادة * هيئة الدفاع عن (البشير) تتهم السلطات بعدم السماح لها بمقابلته * المجلس العسكري يقر تشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ويدعو لتشديد العقوبات * الإرصاد تتوقع هطول أمطار خفيفة بالخرطوم اليوم * “حميدتي”: لسنا ضد (المدنية) ونسعى لتوافق الكيانات السياسية الإنتباهة: * النيابة تطلب فيديو انقلاب 1989م * (الحلو) يصل أديس أبابا.. حميدتي يهتف في لقاء: (مدنياووووووو) * “حميدتي” يوقف مسيرة مزمعة لتأييد الدعم السريع منعاً للتشتت * تصدير إبل للإمارات وقطر إكراميات للشيوخ والأمراء الصيحة: * “حميدتي”: لسنا ضد (المدنية) وانتهازيون وراء ارتفاع الأسعار * اتفاق بين (التغيير) و(الثورية) لتجاوز عقبة (السيادي) * هيئة الدفاع عن البشير تعتزم دعوة أجهزة الإعلام كافة لنقل المحاكمة آخر لحظة: * “حميدتي” يهتف: (مدنيااااااااااااااا) * (الثورية) و(الحرية) يسميان رئيس الوزراء * (العسكري): بقايا الإنقاذ مستفيدون من الأزمة الاقتصادية * (المهنيين): الثورة المضادة تحاول زراعة اليأس في نفوس المواطنين * مذكرة تطالب بإيقاف سفر الهايسات (الشريحة) للولايات * “حميدتي”: المجلس العسكري ثبت حق (الثورية) من قوى (الحرية) اليوم التالي: * “حميدتي” يهتف في أم درمان: (مدنيااااااااا ومدنيااااااااااو) Advertisements * المبعوث الأمريكي: واشنطن ألغت العقوبات على السودان * مشاورات أديس تحسم عقبة التمثيل في مجلسي السيادة والوزراء * ياسر العطا: سنتجاوز مسألة الحصانة ونعمل على تشكيل جهاز أمن لجمع المعلومات * الحزب الديمقراطي يطالب بمراعاة القوى السياسية في الوثيقة و(الدستورية) أخبار اليوم: * المبعوث الأمريكي: الوقت مبكر للوصول لحل نهائي بالسودان * جبريل إبراهيم يكشف قضايا الخلاف بأديس ويبرر قبوله دعوة السفارة القطرية * مباحثات بين (تجمع المهنيين) و(الشعبية) بقيادة الحلو * انضمام ست فصائل منشقة عن عبد الواحد للدعم السريع بجبل مرة * دقلو: الأولوية في الوقت الراهن للسلام ويجب الاستفادة من التغيير الجريدة: * مطالبة بتحديد أوجه صرف جمعية القرآن لمبلغ (مليون) و(160) ألف يورو * تعثر المشاورات بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية وجهود للقاء الحلو وعبد الواحد * وقفة احتجاجية للجنة المعلمين بالخرطوم للمطالبة بإقالة رموز النظام السابق في التعليم الدار: * مشاورات أديس أبابا تحسم عقبة التمثيل في مجلس السيادة * أماني موسى هلال تناشد المجلس العسكري بإطلاق سراح والدها وأربعة من أشقائها * أدوات حديثة للتفتيش بسجن كوبر مكان اعتقال البشير ورموزه * بلاغ في مواجهة سيدة أساءت لقاضي المحكمة الشرعية عبر الفيس * اختفاء فنان أغنية (الكرب السادة) عبد الله الكردفاني وسيارته * بشرى سارة.. تخفيض رسوم تسجيلات الأراضي اعتباراً من أغسطس الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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