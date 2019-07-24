عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 24 يوليو 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أخبار اليوم

المبعوث الأمريكي : الوقت مبكر للوصول لحل نهائي بالسودان .

جبريل ابراهيم يكشف قضايا الخلاف بأديس ويبرر قبوله دعوة السفارة القطرية .

مباحثات بين (تجمع المهنيين) و(الشعبية) بقيادة الحلو .

انضمام 6 فصائل منشقة عن عبد الواحد للدعم السريع بجبل مرة .

حميدتي : الأولوية في الوقت الراهن للسلام ويجب الاستفادة من التغيير .

عرمان : مجئ الجبهة الثورية للمفاوضات انتصار لوحدة قوى الحرية والتغيير .

الوطن

مشاورات أديس أبابا تحسم عقبة التمثيل في مجلس السيادة

حميدتي: لسنا ضد “المدنية” ونسعى لتوافق الكيانات السياسية

السلطات تمنع مواكب طلابية من الوصول لجامعة الخرطوم

حميدتي: انتهازيون وراء ارتفاع الأسعار ولا ننكر وجود خيانة داخلية

كلمة الوطن : إذا عاد صلاح قوش .. لماذا لا يعود المخلوع عمر البشير؟

الانتباهه

قيادي بتجمع المهنيين يكشف حقيقة (قرابته) بصلاح قوش

ضبط شبكة مخدرات بعد مطاردة عنيفة بالبطانة

لقاء مفاجئ لعلي الحاج بكوستيلو قرنق في ألمانيا

النيابة تطلب فيديو انقلاب 1989م في قضية للبشير

الانتباهة تكشف تحركات الحلو بعد وصوله إلى أديس أبابا

الأصم: النضال المسلح لا يستوجب المشاركة في السلطة

ضبط مطعم شهير يقدم لحوماً فاسدة بالعاصمة

غضب شعبي ضد سلفا كير بسبب حظر النشيد الوطني

محامٍ: استفتاء الجنوب مخالف للقانون الدولي

“الحلو” يصل أديس أبابا..حميدتي يهتف في لقاء”مدنياووووو”

مسح يكشف سوء تغذية وإنيمبا بـ”23″ ألف قرية

نقص حاد بكوادر التمريض بالخرطوم

الصيحة

بوث: أمريكا ألغت العقوبات على السودان لتحسين الأوضاع

التجارة: مَنع تصدير إناث المواشي يحفظ الصادرات من الاستنزاف

هيئة الدفاع عن البشير تَعتزم دعوة أجهزة الإعلام كَافّة لنقل المُحاكمة

القيادي بالمؤتمر الشعبي د. بشير آدم رحمة لـ(الصيحة) حوار

ياسر عرمان في إفادات الراهن على الـ(الواتس اب):

التقديم الإلكتروني للجامعات.. مُشكلات في ظروف استثنائية

“حميدتي”: لسنا ضد”المدنية” وانتهازيون وراء ارتفاع الأسعار

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آخر لحظة

حميدتي يهتف..”مدنيااااا”

“الثورة والحرية يسميان رئيس الوزراء

“العسكري”: بقايا الإنقاذ مستفيدون من الأزمة الاقتصادية

السعودية: نقف مع السودان في”الفرح والضيق”

إدارة الهلال تمقلب الكوكي

مذكرة تطالب بإيقاف سفر الهايسات”الشريحة” للولايات

المهنيي: الثورة المضادة تحاول زراعة اليأس في نفوس المواطنين

المجهر السياسي

قوى الحرية والتغيير تمنح الجبهة الثورية مقعدين في مجلس السيادة

هيئة الدفاع عن”البشير” تتهم السلطات بعدم السماح لها بمقابلته

الأرصاد تتوقع هطول أمطار خفيفة بالخرطوم اليوم

المجلس العسكري يقرّ بتشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ويدعو لتشديد العقوبات

التيار

شبح الانهيار يهدّد مفاوضات”أديس أبابا”

حميدتي يتحدث عن خيانة داخلية ويهتف”مدنية”

حماية المستهلك تطالب بمعاقبة وكيل وزارة الصحة السابق

الصحة بالخرطوم تقرّ بوجود نقص كبير في كوادر التمريض

الوسيط الأفريقي يصل الخرطوم ويلتقي العسكري اليوم

الجريدة

مطالبة بتحديد أوجه صرف جمعية القرآن لمبلغ”مليون” و”160″ ألف يورو

تعثر المشاورات بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية وجهود للقاء الحلو وعبد الواحد

صحة الخرطوم:”63″ ألفًا جملة النقص في كادر التمريض

شكوى من انتشار آفة الفأر بالتفتيش التاسع بمشروع الرهد