جهانغيري: تحالف واشنطن لحماية الخليج لن يجلب إلا انعدام الأمن

الخليج 365:

أكد نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، اليوم الثلاثاء، أن إنشاء تحالف دولي لحماية الخليج سيجلب انعدام الأمن، موضحا أنه “لا حاجة لتشكيل تحالف، لأن هذا النوع من التحالفات بالإضافة إلى وجود قوات أجنبية بحد ذاته في المنطقة، يخلق عدم الاستقرار”.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، قوله إن الأمن الإقليمي يمكن أن توفره إيران بمساعدة دول المنطقة، وأن الطريق لاستتباب الأمن هو أن تقوم الدول الأخرى برفع ضغوطها عن طهران وأن تدخل معها في مفاوضات منطقية.

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وفي السياق كان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قد نوه أمس الاثنين، إلى ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بما فيها تشكيل بعثة أوروبية مشتركة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستتكامل مع المقترحات الأمريكية الخاصة بهذه المنطقة.

وتستعد واشنطن، بالتعاون مع وارسو إلى عقد اجتماع يعنى بأمن الملاحة البحرية والجوية تستضيفه البحرين، لبحث “سبل ردع الخطر الإيراني وضمان أمن الملاحة في الخليج”، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية البحرينية حيث يشارك في الاجتماع 65 دولة، وهو نتاج المؤتمر الدولي لدعم الأمن والسلام في ما يسمونه الشرق الأوسط، الذي انعقد بمبادرة من واشنطن في مدينة وارسو في فبراير الماضي.

وفي هذا السياق، أشار المبعوث الأمريكي لشؤون إيران برايان هوك الأسبوع الماضي، إلى أن الولايات المتحدة تريد مشاركة مزيد من دول ما يسمونه بالشرق الأوسط في المبادرة الأمريكية بذريعة تأمين الملاحة في الخليج.