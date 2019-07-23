مايكروسوفت تستثمر مليار دولار مع Open AI لتطوير منصة Azure

أعلنت شركة مايكروسوفت منذ قليل عن إبرامها شراكة حصرية مع شركة Open AI المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطوير وتعزيز سبل استخدامه، حيث ستستثمر مايكروسوفت مبلغ مليار دولار في الشركة بتعاون يتمد لعدة سنوات.

والتي ستقوم Open AI على إثره بتطوير المنصة السحابية "Azure" وبناء منصة محوسبة فائقة الأداء مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبموجب الشراكة ستقوم Open AI بنقل خوادمها للعمل على منصة مايكروسوفت السحابية Azure، لتبني بذلك علاقة قوية مع عملاق البرمجة الأمريكية لتكون الشريك والمورد الأول لتقنيات الذكاء الاصطناعي التجارية.

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وبالحديث عن المهمة الرئيسية وراء التعاون بين الشركتين فهي ستتمثل بناء منصة Azure السحابة ببعد متطور ومقاييس لم يسبق العمل عليها، عبر دمج وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي والرفع من قدراتها تدريجياً.

فيما ستشمل الشراكة العمل على تقنيات الأجهزة المبنية على تقنيات مايكروسوفت للحواسيب فائقة الأداء، مع الأخذ بعين الاعتبار أخلاقيات العمل المشترك وسياسات الثقة بين الطرفين.

وعلق Satya Nadella المدير التنفيذي لمايكروسوفت على إتفاقة الشراكة مع Open AI بالإشادة بقدرات الذكاء الاصطناعي على حل المشاكل والتحديات في عالمنا اليوم، فيما أضاف بأنه من خلال هذا التعاون المبني على الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لـ Open AI، وتقنيات الحوسبة الفائقة لمنصة Azure يمكن الحفاظ على الأمان في هذا المجال؛ بالإضافة لتعميم الفائدة منها على الجميع.