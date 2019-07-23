الحج السياحي 2019| ننشر الأوراق المطلوبة للسفر لأداء مناسك الحج

الحج السياحي 2019، تنطلق أولى رحلات الحج هذا العام يوم الجمعة المقبل عن طريق البر، وعن طريق الطيران تنطلق أولى رحلات الحج السياحي لعام 2019 يوم الأحد 28 يوليو، ومن هنا ننشر الأوراق المطلوبة للسفر لأداء مناسك الحج لمراجعتها من جانب وزارة الداخلية وإنهاء إجراءات سفر الحجاج في التوقيتات المحددة.

وعن الاوراق المطلوبة للسفر لأداء مناسك الحج لعام 2019، ننشرها لكم وفقا لغرفة الشركات السياحية، ومنها:

- أصل جواز السفر لكل حاج.

- صورة بطاقة الرقم القومي "البطاقة الشخصية"

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- تقديم كشف الأمن العام المجمع بأسماء الحجاج مطبوع من موقع وزارة الداخلية.

- تقديم المستندات الدالة على المحارم، موثقة من وزارة الخارجية.

- الشهادة الصحية الخاصة بالحصول على التطعيمات اللازمة الخاصة بـ"الإنفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي والحمى المخية".