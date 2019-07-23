فولفو تتراجع عن رفع أسعار السيارات وتخفض تكاليف الإنتاج

ارتفاع تكاليف التصدير والاستيراد بين أسواق السيارات المختلفة حملت شركة فولفو أعباء مالية، وتتوجه الشركة لخفض التكاليف بدلاً من رفع الأسعار لزيادة هامش الربح.

قال الرئيس التفيذي لفولفو Hakan Samuelsson إن شركته تقوم بدراسة خطوط إنتاجها حول العالم لتخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة العمل، وقال “ما زلنا نحافظ على حصتنا في السوق في جميع المناطق التي نعمل فيه ولكن زيادة الأسعار والتعريفات أدت إلى انخفاض أرباحنا التشغيلية. ستدخل تدابير التكلفة التي اتخذناها في وقت سابق من هذا العام حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام”.

تعتزم الشركة تعديل نظام العمل لديها بشكل بسيط مع إقالة 750 من موظفيها يعمل معظمهم في مناصب استشارية مع أخذ بعض التدابير الأخرى التي تتوقع فولفو أنها سوف تمكنها من توفير حوالي 107 مليون دولار خلال الأشهر الباقية من العام، وسوف تتخذ الشركة المزيد من التدابير مطلع العام المقبل لزيادة المدخرات ورفع الأرباح.