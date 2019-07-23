أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن مستعدة للعمل مع الحكومة الأوكرانية الجديدة، التي سيتم تشكيلها نتيجة الانتخابات البرلمانية، وستواصل دعم كييف.
وقالت أورتاغوس "سنعمل مع الحكومة الجديدة لأوكرانيا ومع شعب أوكرانيا بقدر تعزيزهم للإصلاحات التي تعتبر حاسمة لنجاح أوكرانيا، ونحن نواصل دعم شعب أوكرانيا، الذي يبني دولة قوية ناجحة وديمقراطية آمنة داخل الحدود المعترف بها دوليا".
وتوجه واشنطن اتهامات لروسيا، بالتدخل في الشأن الأوكراني، الأمر الذي تنفيه موسكو، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني الداخلي، وأنها مهتمة بأن تتجاوز جارتها أزمتها السياسية والاقتصادية.
وجرت، يوم الأحد الماضي، الانتخابات البرلمانية المبكرة في أوكرانيا، والتي دعا إليها الرئيس الأوكراني الجديد، فلاديمير زيلينيسكي، بعد قيامه بحل البرلمان الأوكراني الأخير قبل انتهاء ولايته.
وحصل حزب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، "خادم الشعب" على نسبة 43.13 بالمئة متقدما بشكل كبير على حزب يوري بويكو "منصة المعارضة – من أجل الحياة" الذي حصل على 13.06 بالمئة من الأصوات، بعد معالجة أكثر من 95.01 بالمئة من البروتوكولات.
وجاء في بيانات لجنة الانتخابات الأوكرانية المركزية، أن حزب رئيسة الوزراء السابقة، يوليا تيموشنكو، "باتكيفشينا"، احتل المركز الثالث بنسبة 8.18 بالمئة، وجاء رابعا حزب الرئيس السابق، بيترو بوروشينكو، "التضامن الأوروبي" بنسبة 8.12 بالمئة، يليه في المركز الخامس حزب الموسيقي، سفيتوسلاف فاكارتشوك "الصوت" بنسبة 5.84 بالمئة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: مستعدون للعمل مع الحكومة الأوكرانية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.