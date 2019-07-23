تعزيز التعاون الثنائي بين قوات البحرية الإماراتية وباكستانية

الخليج 365:

اتفقت الإمارات العربية المتحدة وباكستان على تعزيز التعاون الثنائي بين قواتهما البحرية في مختلف المجالات.

وأوضحت وسائل إعلام باكستانية، الثلاثاء، أن هذا الاتفاق جاء خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال “ظفر محمود عباسي” حالياً إلى دولة الإمارات.

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وأضافت أن “عباسي” أجرى سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الإماراتيين في مقدمتهم وكيل وزارة الدفاع الإماراتية “مطر سالم الظاهري”، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون الدفاعي بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى “عباسي” بكل من قائد القوات البحرية الإماراتية اللواء الركن بحري طيار “سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان” ورئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن “حمد محمد ثاني الرميثي” وبحث معهما الأمور المهنية والفنية ذات الاهتمام المشترك بين القوات البحرية في البلدين.