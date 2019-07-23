حكومة نتنياهو: سب مطبع سعودي زار القدس عمل وحشي

الخليج 365:

قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية “نزار عامر” إن وزارته “تدين بشدة التصرف الوحشي وغير الأخلاقي من قبل بعض الفلسطينيين قرابة المسجد الأقصى” تجاه من وصفه بأنه “ناشط إعلامي سعودي الذي قدم لأورشليم القدس ليكون جسرا للسلام والتفاهم بين الشعوب”.

ويشير المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إلى تعرض المطبع السعودي “محمد سعود”، العضو في وفد إعلامي عربي يزور (إسرائيل) بدعوة من وزارة خارجيتها، إلى السب والبصق والطرد من باحات المسجد الأقصى وأزقة المدينة القديمة في القدس، الإثنين.

وأضاف “عامر” في بيانه عبر “تويتر” أن الحكومة الإسرائيلية “تحتضن الشاب الذي كان وسيبقى ضيف شرف في (إسرائيل)”، واصفا الشبان الفلسطينيين الغاضبين بأنهم “يستغلون بشكل بشع الأماكن المقدسة كأداة سياسية”.