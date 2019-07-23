- 1/2
- 2/2
الخليج 365:
قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية “نزار عامر” إن وزارته “تدين بشدة التصرف الوحشي وغير الأخلاقي من قبل بعض الفلسطينيين قرابة المسجد الأقصى” تجاه من وصفه بأنه “ناشط إعلامي سعودي الذي قدم لأورشليم القدس ليكون جسرا للسلام والتفاهم بين الشعوب”.
ويشير المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إلى تعرض المطبع السعودي “محمد سعود”، العضو في وفد إعلامي عربي يزور (إسرائيل) بدعوة من وزارة خارجيتها، إلى السب والبصق والطرد من باحات المسجد الأقصى وأزقة المدينة القديمة في القدس، الإثنين.
وأضاف “عامر” في بيانه عبر “تويتر” أن الحكومة الإسرائيلية “تحتضن الشاب الذي كان وسيبقى ضيف شرف في (إسرائيل)”، واصفا الشبان الفلسطينيين الغاضبين بأنهم “يستغلون بشكل بشع الأماكن المقدسة كأداة سياسية”.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة نتنياهو: سب مطبع سعودي زار القدس عمل وحشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.