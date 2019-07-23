رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بالخروج من الاتحاد الأوروبي بعد فوزه بزعامة حزب المحافظين

الخليج 365:

تعهد رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون بقيادة بلاده للخروج من الاتحاد الأوروبي سواء من خلال اتفاق أو بدونه بحلول نهاية أكتوبر بعدما فاز اليوم الثلاثاء بزعامة حزب المحافظين.

وقال جونسون (55 عاما) بعد إعلان النتيجة “سنتمم الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، وسنستغل كل الفرص التي سيتيحها ذلك بروح نعم نستطيع جديدة”.

وحصل جونسون، المدعوم من ترامب، على 92153 صوتا من أعضاء حزب المحافظين أي نحو مثلي ما حصل عليه منافسه وزير الخارجية جيريمي هنت الذي جمع 46656 صوتا.

Advertisements

وستترك رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي منصبها غدا الأربعاء بعد الذهاب إلى قصر بكنجهام لمقابلة الملكة إليزابيث التي ستعيّن جونسون رسميا.

وأضاف جونسون الذي يتوقع أن يقود بلاده في الاتجاه ذاته الذي يقود ترامب بلاده “سننهض كما ينهض العملاق الغافي ونكسر أصفاد عدم الثقة بالنفس والسلبية”.

وقال إن محور حملته لزعامة الحزب كان “تحقيق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وتوحيد البلاد وإلحاق الهزيمة بجيريمي كوربين (زعيم حزب العمال المعارض)، وهو ما سنفعله”.

من ناحيته، هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب صباح الثلاثاء بوريس جونسون بفوزه برئاسة وزراء بريطانيا، وكتب على تويتر” تهانينا لبوريس جونسون لفوزه في رئاسة وزراء المملكة المتحدة، سيكون عظيماً”.