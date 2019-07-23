منطق الطير عُلِّمه نبي الله سليمان.. بقلم صلاح الدين عووضة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*ولكل أجناس من البشر منطقها الخاص، لغةً… ولهجة… ولساناً..
*والدواب… والزواحف… والحيتان…والكلاب، كذلك..
*فالقط – مثلاً – قد يبدو مواؤه مفردة ذات تكرار… لا معنى لها..
*وفي المقابل قد يبدو له كلامنا نحن البشر تكراراً سخيفاً لنبرات… لا معنى لها..
*كل ذلك مفهوم لنا معشر الإنس، ومعروف… ومقبول..
*ولكن هل يمكن لأحدنا -مهما شطح خياله خيالاً – تخيّل أشياء صمَّاء تنطق؟!..
*نعم، إن كان له مثل خيال صديقنا فهمي… ربما..
*فصديقنا هذا كان باب غرفته يذكره بصدمته العاطفية في كل لحظة..
*كل لحظة يفتح فيها هذا الباب… أو يغلقه… أو يواربه..
*أما ما كان ينطقه الباب فهو (مس آيزاك)…. ويفهمها فهمي (مش عايزاك)..
*وهي العبارة التي صفعته بها فتاته على وجهه… وقلبه..
*وعندما قام بتشحيم مفاصل الباب – تخلصاً منها – فاجأه بأخرى… أشد وقعاً..
*فقد صار يئن بصوت مكتوم (أننن بكرييييك)..
*وما كان فهمي بحاجة إلى قاموس منطق الأبواب ليفهم أن ترجمتها (أنا بكرهك)..
*وهو آخر ما سمعه من محبوبته… قبل الفراق..
*وقبل أيام عُلِّمت أنا منطق شيء أصم (فصيح)… وهو قنينة عطر..
*فعندما كنت أتعطر لصلاة الجمعة وقعت مني… فنطقت..
*نطقت فور ارتطامها بسطح المائدة الخشبي… وصرخت (ساب بتل)..
*وحين انزلقت مني مرة أخرى صرخت الصرخة ذاتها..
*ثم انتبهت إلى أن (منطوق) الصرخة عالجه عقلي – بترجمة بشرية – ليبدو مفهوماً..
*فإذا به (شعب بطل)… طيب ما معنى هذا الكلام؟!..
*اجتهدت كثيراً في محاولة فهم صرختها ذات الحشرجة..
*ثم صرخت بدوري فجأة : هل المقصود – يا ترى – (أيها الشعب السوداني البطل)؟!..
*إنها العبارة التي كان يصيح بها (أحدهم) عند فجر الإنقاذ..
*ويصيح بها فجر كل يوم جديد… فسُمي (ديك الصباح)..
*والرسالة التي أراد تبليغها للشعب (النائم) أن هبوا إلى صلاتكم… ودينكم… وآخرتكم..
*تماماً كما ينبه الديك (الصيَّاح) النائمين – فجراً – للصلاة..
*طيب، ما زلت عاجزاً عن فهم الرسالة التي أرادت القنينة توصيلها إلى عقلي..
*ولعنت القنينة… والعطور… والشيطان، ودخلت المسجد..
*وطفق الإمام يتحدث عمَّن كانوا يسوقون الناس إلى الدين، وساقتهم الدنيا..
*وحديث القنينة لا يزال في رأسي… يزاحم حديث الإمام..
*والحديثان – البشري والمادي – لا يبدو أن ثمة رابطاً منطقياً بينهما..
*ولكن حديثاً بين اثنين – عقب الصلاة – لفت انتباهي..
*كان عن أوضاع يسوقها السودانيون الآن مقارنة بأوضاع كانت تُساق إليهم..
*ثم تختبر قوة تحملهم… وأنهم فعلاً (الشعب السوداني البطل)..
*وانتهزت الفرصة لأسألهما – بتطفل – عن حال قائلها الآن..
*فقيل لي : يقيم بقصرٍ كافوري… وله فارهات حسناوات… وسكت عن الصياح..
*وبات يكره الشعب السوداني..
*البطــــــــــــــل !!.
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