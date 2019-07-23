منطق الطير عُلِّمه نبي الله سليمان.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*ولكل أجناس من البشر منطقها الخاص، لغةً… ولهجة… ولساناً..

*والدواب… والزواحف… والحيتان…والكلاب، كذلك..

*فالقط – مثلاً – قد يبدو مواؤه مفردة ذات تكرار… لا معنى لها..

*وفي المقابل قد يبدو له كلامنا نحن البشر تكراراً سخيفاً لنبرات… لا معنى لها..

*كل ذلك مفهوم لنا معشر الإنس، ومعروف… ومقبول..

*ولكن هل يمكن لأحدنا -مهما شطح خياله خيالاً – تخيّل أشياء صمَّاء تنطق؟!..

*نعم، إن كان له مثل خيال صديقنا فهمي… ربما..

*فصديقنا هذا كان باب غرفته يذكره بصدمته العاطفية في كل لحظة..

*كل لحظة يفتح فيها هذا الباب… أو يغلقه… أو يواربه..

*أما ما كان ينطقه الباب فهو (مس آيزاك)…. ويفهمها فهمي (مش عايزاك)..

*وهي العبارة التي صفعته بها فتاته على وجهه… وقلبه..

*وعندما قام بتشحيم مفاصل الباب – تخلصاً منها – فاجأه بأخرى… أشد وقعاً..

*فقد صار يئن بصوت مكتوم (أننن بكرييييك)..

*وما كان فهمي بحاجة إلى قاموس منطق الأبواب ليفهم أن ترجمتها (أنا بكرهك)..

*وهو آخر ما سمعه من محبوبته… قبل الفراق..

*وقبل أيام عُلِّمت أنا منطق شيء أصم (فصيح)… وهو قنينة عطر..

*فعندما كنت أتعطر لصلاة الجمعة وقعت مني… فنطقت..

*نطقت فور ارتطامها بسطح المائدة الخشبي… وصرخت (ساب بتل)..

*وحين انزلقت مني مرة أخرى صرخت الصرخة ذاتها..

*ثم انتبهت إلى أن (منطوق) الصرخة عالجه عقلي – بترجمة بشرية – ليبدو مفهوماً..

*فإذا به (شعب بطل)… طيب ما معنى هذا الكلام؟!..

*اجتهدت كثيراً في محاولة فهم صرختها ذات الحشرجة..

*ثم صرخت بدوري فجأة : هل المقصود – يا ترى – (أيها الشعب السوداني البطل)؟!..

*إنها العبارة التي كان يصيح بها (أحدهم) عند فجر الإنقاذ..

*ويصيح بها فجر كل يوم جديد… فسُمي (ديك الصباح)..

*والرسالة التي أراد تبليغها للشعب (النائم) أن هبوا إلى صلاتكم… ودينكم… وآخرتكم..

*تماماً كما ينبه الديك (الصيَّاح) النائمين – فجراً – للصلاة..

*طيب، ما زلت عاجزاً عن فهم الرسالة التي أرادت القنينة توصيلها إلى عقلي..

*ولعنت القنينة… والعطور… والشيطان، ودخلت المسجد..

*وطفق الإمام يتحدث عمَّن كانوا يسوقون الناس إلى الدين، وساقتهم الدنيا..

*وحديث القنينة لا يزال في رأسي… يزاحم حديث الإمام..

*والحديثان – البشري والمادي – لا يبدو أن ثمة رابطاً منطقياً بينهما..

*ولكن حديثاً بين اثنين – عقب الصلاة – لفت انتباهي..

*كان عن أوضاع يسوقها السودانيون الآن مقارنة بأوضاع كانت تُساق إليهم..

*ثم تختبر قوة تحملهم… وأنهم فعلاً (الشعب السوداني البطل)..

*وانتهزت الفرصة لأسألهما – بتطفل – عن حال قائلها الآن..

*فقيل لي : يقيم بقصرٍ كافوري… وله فارهات حسناوات… وسكت عن الصياح..

*وبات يكره الشعب السوداني..

*البطــــــــــــــل !!.