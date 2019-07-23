بالفيديو: مواقع التواصل تعيد حديثا للمشير سوار الدهب وموقف القوات المسلحة في حماية ثوار انتفاضة 6ابريل 1985م التي اطاحت بنظام مايو

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بث حلقة حوارية مع المرحوم المشير عبد الرحمن سوار الدهب رئيس المجلس العسكري الذي ساند الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بنظام الرئيس السابق جعفر محمد نميري في السادس من ابريل عام 1985م حيث تناول الحوار موقف القوات المسلحة السودانية ودورها المحوري في انهاء النظام المايوي وتسليم السلطة للمدنيين عبر انتخابات بعد الفترة الانتقالية.

وتطرق المشير سوار الدهب الى الملابسات التي حملت قادة القوات المسلحة الى الانحياز الي الثورة الشعبية ضد الرئيس نميري ونظامه حيث قال:(وضح لي تماما خاصة انو الاضرابات كان هناك اضراب مدني واسع بمعني انو تعطلت الكهرباء في البلد وحصل اضراب في المياه يكاد تكون حصل شلل كامل لكافة اجهزة الدولة ولا يمكن طبعا في مثل ظروف انك تطمئن انو الاحوال تعود الى طبيعتها ووضح تماما انو الشعب السوداني قرر انهاء سلطة مايو).

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وأضاف سوار الدهب معددا الاسباب التي جعلته يقرر حماية الشعب من قبل القوات المسلحة وتجنب الصدام معه حيث قال:(فكان لنا انا كقائد عام للقوات المسلحة اما ان ندخل في صدامات مسلحة مع الشعب وستكون هناك دماء كثيرة وخسائر واسعة في صفوف المواطنين وكما تعلم بان الجيش السوداني كان اسمه قوات الشعب المسلحة هذه القوات ما دام هي مسمية باسم الشعب معناه هي مفترض ان تحمي الشعب لا ان تصادمه وتقف ضد رغباته).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)