الصحة تؤكد عدم تسجيل أي حالة “شلل الأطفال” منذ (10) سنوات

التاريخ: 23-يوليو-2019
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دَشّنت ولاية الخرطوم من مدرسة الفريق أحمد محمد الأساسية بنات بجبل أولياء أمس، حَملة القَضَاء على مَرض الحصبة وشلل الأطفال ونقص فيتامين (أ) تحت شعار (صحة طفلك غالية علينا)، بمحليات الولاية السبع، وتَستمر عَشرة أيام “حَتّى 31 يوليو”، وتَستهدف مليوني طِفل من تَسعة أشهرٍ وحتى (10 سَنوات) لتعزيز الصحة بالمُجتمع.
وأكّد مُمثل الوالي، مُعتمد أولياء اللواء حسام الدين محمد الأمين، بحسب الصيحة – دعم ومُساندة خُطَط وسِياسات وزارة الصحة، ودَعا الأُسر للتّجاوُب مع الأتيام الصحية لتوفير الوقاية والحماية من الأمراض.
من جانبه، أعلن مدير عام وزارة الصحة بالولاية د. بابكر محمد علي، خُلُو السُّودان من مرض شلل الأطفال، وأكّد عدم تسجيل أيِّ حالة منذ عشرة أعوام، وأوضح أنّ الحَملة التي انطلقت أمس لتأكيد القضاء على الشلل ونقص فيتامين (أ) الذي يُسَبِّب العمى الليلي للأطفال والحصبة، وَشَدّدَ على الاهتمام بصحة الأُمُومَة والطفولة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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