ضبط كميات من مخدر “الشاشمندي” بسهل البطانة

تمكنت شرطة ولاية القضارف من ضبط كميات من المخدرات قدرت بـ200 كجم من مخدر الشاشمندي، كانت في طريقها إلى ولاية الخرطوم عبر منطقة سهل البطانة، وألقت شرطة ولاية القضارف القبض على ثلاثة متهمين في البلاغ.

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وأكدت شرطة ولاية القضارف حرصها على مكافحة كافة الأنشطة الضارة بالاقتصاد الوطني، وعلى رأس ذلك جرائم التهريب. وقال مدير شرطة ولاية القضارف، عبدالله حسن عبدالله، إن قواته وبفضل صحوتها قد تمكنت من ضبط كميات من المخدرات كانت في طريقها إلى ولاية الخرطوم عبر منطقة سهل البطانة قدرت كميتها بحوالي 200 كجم من مخدر الشاشمندي وتم إلقاء القبض على ثلاثة من المتهمين في البلاغ.

وأشار عبدالله بحسب الشروق – إلى أن إدارة مكافحة التهريب قد تمكنت كذلك من ضبط ثلاث عربات كانت مهربة عبر ذات المنطقة، مما يؤكد قدرة الشرطة على حماية الاقتصاد الوطني من المخربين وأصحاب النفوس الضعيفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)