“الحرية والتّغيير”: (الشيوعي) يُشارك في اجتماعات دراسة الوثيقة الدستورية

التاريخ: 23-يوليو-2019
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كَشَفَ القيادي بقِوى إعلان الحُرية والتّغيير، الناطق باسم التّجمُّع الاتّحادي المُعارض أيمن خالد، عَن عَقد عدة اجتماعات لدراسة ومُراجعة المَسودة الدّستورية، وأكّد مُشاركة الحزب الشيوعي في هذه الاجتماعات ضِمن جَميع مُكوِّنات قِوى الإجماع الوطني.
وقال خالد حسب (أس. أم. سي) اليوم (الثلاثاء)، إنّ الهَدَف الأساسي من تأجيل المُفاوضَات حول الوثيقة هو تحقيق أهداف الثورة.
وأضاف بأنّ جَميع مُكوِّنات “الحرية والتغيير” تُناقش الوثيقة الدستورية، بما فيها الحزب الشيوعي، وأعلن خالد وُجُود تَوَافُق مع المجلس العسكري للوُصُول الى تَفاهُماتٍ حول الإعلان الدستوري.
وتابع: “نحن مُتفائلون في هذه الفترة من تاريخ السودان أن تسير الأمور بإيجابيةٍ”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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