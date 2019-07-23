مسح رسمي يكشف عن سُوء تغذية للأمهات وأنيميا لدى الأطفال

كَشَفَت نتائج المسح المكاني البسيط 2018م والذي خُضع له (90) ألف أم و(145) ألف طفل دُون سن الخامسة في أكثر من (23) ألف قرية بكل الولايات (عدا ثلاث مَحَلِيّات بجنوب كردفان)، عن سُوء التغذية وَسَطَ الأمّهات من (15 – 49) عاماً، بجانب ظهور الأنيميا بين الأطفال في عددٍ من الولايات، وأقرّت بِجُملة تحديات واجهت تنفيذ المَســـــح .

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وقال وكيل وزارة الصحة المُكَلّف د. سليمان عبد الجبار بحسب الصيحة الآن – في الجلسة الافتتاحية لتدشين المسح بفندق كورنثيا اليوم (الثلاثاء), إنّ الخدمات الصحية المُقَدّمة لم تَكُن تَرقَى لطُمُوحات المُواطنين، وكَانَ الإنفاق من جانب الحكومة غير كَافٍ، وأكّد أنّ الفترة عقب التغيير تقتضي مُضاعفة الجُهُود على المُستويين الوطني والدولي، وأوضح أنّ المسح يأتي في إطار الشراكة والتّعاون مع الشركاء الدوليين والوطنيين، ونوّه إلى أنّ منهجية المسح أدّت للنتائج المَوثوقة وستعتمد عليها الوزارة في إعداد الخُطط والبرامج وتنفيذها.

من جانبه، وَصَفَ مُمثل وكالات الأمم المتحدة محمد عبد الرحمن, السودان بالرائد في منهجية المسح، وقال إنّ إضافة البُعد المكاني جعلت المسح مُتفرِّداً، وأعلن التزام (اليونسيف) بالدعم المالي والفني.

بدوره، أَكّدَ ممثل المانحين شارلي مايسون, العمل مع الوزارة لتقديم البيانات والمعلومات والوقوف على الفجوات والنقاط التي تحتاج للدعم، ونوّه إلى أنّ المعلومات المُتوفّرة تسهم في مَزيدٍ من الدعم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)