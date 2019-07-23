بالفيديو: الصحفية داليا الياس تخرج عن صمتها وتكشف للـ(bbc) ملابسات حديثها عن أزمة الفحولة عند رجال السودان

أوضحت الكاتبة الصحفية والشاعرة داليا الياس بأن الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والذي تناولت من خلاله قضية الفحولة هو فيديو مبتور ومنقوصاً واصفة ما حدث من ردود أفعال حول ما طرحته بالمأزق حيث قالت:(الصدفة البحتة هي التي وضعتني في هذا المأزق لان الفيديو المبتور واكرر المبتور هو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي منقوصاً سحب منه التبعيض واتهمت بأنني القيت باللائمة وهذه التهمة التي أعدت من الوقاحة بمكان و أنا أحسبها من الجرأة الحميدة ).

ونفت الياس تعميمها في طرحها على كل الرجال السودانيين مشيرة إلى أن هذا التعميم لم يحدث منها حيث قالت:(واتهمت بأنني عممت هذه التهمة أو هذه الشائنة وهذا الشيئ المعيب على كل رجال السودان وهذا ما لم يحدث والفيديو الذي تم تداوله مبتوراً ).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)