“التجارة”: نهر النيل مؤهلة لأن تكون ولاية الصادرات الأولى بالسودان

اتفقت وزارة الصناعة والتجارة وحكومة ولاية نهر النيل على إعلان الولاية ولاية الصادرات الأولى بالسودان. وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة، عبدالرحمن العجمي، إن نهر النيل مؤهلة بمواردها ومنتجاتها وبنياتها التحتية لأن تكون ولاية الصادرات الأولى بالسودان.

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وأشار العجيمي الذي يزور نهر النيل على رأس وفد رفيع لمدة يومين، إلى أن نهر النيل تتمتع بميزات تفضيلية نوعية في الزراعة والصناعة والمعادن، علاوة على جواذبها الاستثمارية المتنوعة في المجالات الحيوية.

وأكد عجيمي بحسب الشروق – أن وزارته ستبحث ميدانياً المعوقات التي تعترض مسارات تنمية وترقية الصادرات الزراعية والصناعية والمعدنية، بجانب وضع الدراسات والاستشارات الفنية التي تتمكن الولاية من إطلاق قدراتها في الصناعات الاستراتيجية والتحويلية والصغيرة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)