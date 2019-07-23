قابل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقابلة التي أجراها الكابتن محمد مصطفى البرنس في برنامجه (عشرة ونسة) مع الفنان الكبير الهادي حامد ود الجبل – قابلها الرواد باعجاب كبير حيث أشار الكثيرون إلى أنها من أجمل الحلقات و أنها مسحت و أزالت الانطباع السلبي الذي خلفته الحلقة التي استضافت الكاتبة الصحفية داليا الياس التي أثارت الجدل من خلال طرحها لقضية فحولة الرجل السوداني وتعرضت بسببها لانتقاد عنيف على مواقع التواصل.

المتابعون لمقابلة الفنان الهادي حامد أثنوا على الحلقة حيث كتب أحد الرواد قائلاً

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : الفنان الهادي الجبل يمسح آثار فيديو الفحولة الذي أثارته الصحفية داليا الياس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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