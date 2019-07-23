ارتفاع مهول فى أسعار العقارات وايجار الشقق بالعاصمة

تشهد حركة بيع وإيجار العقارات بأم درمان حالة من الكساد نتيجة لعدم توفر المساكن والأبنية، وأظهرت جولة ميدانية بسوق العقارات اليوم إرتفاعاً كبيراً وبمعدلات غير مسبوقة في الأسعار بالمقارنة مع دخل المواطن والأوضاع الاقتصادية. وقال (عبدالاله) تاجر العقارات بأم درمان إن حركة السوق ببعض المناطق بأم درمان تكاد تكون معدومة بسبب عدم توفر البيوت نتيجة لغلاء المواد. وأضاف: (مباني جديدة مافي، كلو قديم). ولفت عبد الاله إلى أن أسعار القطع بمساحة (355) متر، في منطقة الواحة مربعات (6) و(8) تتراوح ما بين (6،000000 – 8،000000) مليون جنيه للسكن عادي، و( 16،000000-20،000000) مليون جنيه استثمار علي الشارع، وأوضح أن أسعار ايجار الشقق تبلغ في الشهر الواحد (25،000) ألف جنيه للشقة التي تحتوي على (3) غرف – هول – منافع، و (20،000) ألف جنيه للمنزل الأرضي بغرفتين وصالون وهول ومنافع.

وبلغت أسعار القطع بالثورات درجة أولى وهي بمساحة (486-500) متر وتقع في الحارات من (67) إلى (78) من (3,000000 4,000000) مليون جنيه، ودرجة ثانية – في الحارات التي تبدأ من (82) إلى (85) – بمساحة (400) متر، ( 300000) إلى (500000) ألف جنيه، فيما يبلغ السعر من (100،000-150،000) ألف جنيه بالحارت درجة ثالثة – أو الحارات من (86) وحتى (94).

وفي السياق كشفت الجولة الميدانية بحسب صحيفة الإنتباهة عن أسعار تصل إلى (1،500،000-2،000000 ) مليون جنيه للقطع مساحة (300) متر بالمعمورة بحسب التميز، و (3،000000-2،500،000) جنيه بحسب التميز أيضا للقطع مساحة (600) متر بالطائف. وبلغ ايجار الشقة بغرفتين في المعمورة كمثال مابين (12،000-15،000) ألف جنيه وما بين (20،000-25،000) للشقق التي تحتوي علي ثلاثة غرف. أما الشقة بغرفتين في الطائف فما بين (15،000-20،000) ألف جنيه، وما بين (25،000-30،000) ألف جنيه للشقة بثلاثة غرف وذلك بحسب التميز.

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وقال سمسار عقارات بالخرطوم لـ (الانتباهة أون لاين ان سعر المنزل علي سبيل المثال بالازهري يقع في حدود (2،500،000-3،000000)مليون جنيه، وفي جبرة (5،000000 – 10،000000) مليون جنيه، بينما بلغت أسعار الاراضي بالمعمورة من (10،000000-15،000000) مليون جنيه حسب التميز، ومابين (25،000000 – 30،000000) مليون جنيه للقطعة مساحة (600) متر بالطائف. وبلغ سعر ايجار الشقق في الازهري من (8،000 -10،000) ألف جنيه للشقة غرفتين، ومن (10،000-12،000) ألف جنيه في جبرة، و في حدود (15،000) للشقة بسعة ثلاثة غرف في الازهري و(18،000) للشقة بسعة ثلاثة غرف بجبرة، ووصلت اسعار بيع البيوت بالطائف مابين (40،000000-50،000000) مليون جنيه ، ومابين (20،000000-35،000000) مليون جنيه بالمعمورة، و(15،000000-20،000000) مليون جنيه بجبرة، و(10،000000-15،000000) مليون جنيه بالازهري.

وتراوحت أسعار القطع في كافوري ببحري حوالي (480- 500) متر ، من (7،000000) مليون جنيه إلى (7،500،000) بمربع (3) (شرقية)، و(9،000000) مليون جنيه إلى (9،500،000) (غربية). وفي مربع (9) – وهو من أغلى المربعات بالحي فقد بلغت فيه أسعار القطع بمساحات تتراوح من (600-500) متر (25،000000-27،000000-30،000000) مليون جنيه. وبالنسبة لايجار الشقة بغرفتين ومكيفة بسعر (13،000) ألف جنيه، ومابين (15،000-20،000) ألف جنيه شقة سعة (3) غرف طابق أول، فيما بلغ سعر بيع البيت الأرضي المؤسس لعدد من الطوابق الأخرى حوالي (35،000000-40،000000) مليون جنيه. وفي حي المزاد ببحري بلغ ايجار شقة تحتوي على غرفتين بين (9،000) -8،000) ألف جنيه، وحوالي (15،000-13،000) جنيه لايجار المنزل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)