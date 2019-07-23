“الثروة الحيوانية”: قرارات صادر الماشية لمصلحة الاقتصاد

التاريخ: 23-يوليو-2019
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وصف وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية المكلف، د. أحمد محمود شيخ الدين، يوم الثلاثاء، قرارات المجلس العسكري التي صدرت بشأن عدم تصدير إناث الماشية وصادر ذكور المواشي إلا بعد اعتماد من محافظ بنك السودان، وصفها بالقرارات السليمة والمهمة في تنظيم صادر المواشي.
وقال بحسب وكالة السودان للأنباء، إنه لم تصدر إناث الماشية خلال السنوات الماضية إلا بنسبة ضئيلة، خصوصاً إبل الهجن.
وأكد أن قرار المجلس العسكري يصب في مصلحة قطاع الثروة الحيوانية والاقتصاد الوطني، مؤكداً أهمية وصول حصائل الصادر للبنك المركزي.
وكان عدد من مصدري الماشية أكدوا أن هناك تلاعباً كبيراً في مستندات وسجلات صادر الماشية من قبل شركات وأسماء أعمال وهمية، مما أدى إلى إهدار كثير من العائدات التي ترفد خزينة الدولة بالعملات الحرة.
وأصدر مجلس الوزراء في العام 2007 قراراً بتصدير إناث الماشية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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