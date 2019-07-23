الدعم السريع تستوعب منسوبي 6 فصائل انشقت عن عبد الواحد نور

أعلن ممثل قوات الدعم السريع لجبل مرة عامر يوسف آدم عن استيعاب منسوبي 6 فصائل انشقت عن حركة عبد الواحد نور وانضمت للسلام استيعاب منسوبيها ضمن قوات الدعم السريع .

في وقت كشف فيه عامر عن موافقة القائد العام لقوات عبد الواحد نور (قدورة) للتفاوض إلا أن الأخير اشترط أن يكون خارج البلاد إلا أنه قطع بأن لا اتفاقات بينه وعبد الواحد محمد نور, مشيراً إلى أن هناك اتصالات تجري الآن لاقناع فصائل غير موقعة من الحركة للانضمام للسلام لاختيار صوت العقل والسلام وقال يوسف : إن التمرد في جبل مرة لم ينته بعد باعتبار أن هناك بعض القيادات لم توقع, وكشف عامر أن الاتفاقيات مع الفصائل الست كانت بالتنسيق مع قائد عام قوات الدعم السريع ولجنة سلام الجبل والدعم السريع بجبل مرة.

لافتاً إلى أن الاتفاق يسمح بمشاركة الذين تم استيعابهم من الحركات المذكورة ضمن مكونات قوي التحالف لدعم الشرعية في اليمن, ونوه عامر بأن الاتفاق أفضى إلى تسليم بعض المناطق التي كانت تحت سيطرة تلك الحركات فضلاً عن السيطرة على الطريق الرئيسي الذي يعبر من شمال دارفور و الذي يشمل مناطق (فنقا, روكور, قولو, جلدو, ونيرتتي ) وناشد يوسف قيادة الدعم السريع بضرورة الاهتمام بأمر التنمية وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق المتأثرة بجبل مرة, فضلاً عن إرسال فريق من السجل المدني لأجل استخراج الرقم الوطني لاكثر من 50 ألف مواطن لم يستخرجوا الرقم الوطني, معلناً عن تكوين تجمع الفصائل التي انشقت من حركة عبد الواحد والبالغة 11 فصيلاً , مشيراً إلى أن التجمع دفع برؤية حول الأوضاع الراهنة بالبلاد وسلمها للمجلس العسكري.

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وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) قال يوسف إن الاتفاقيات صححت سوء الفهم بالاتهامات التي كانت توجة للدعم السريع مؤكداً صدقية الدعم السريع لجاهزيتها لتنفيذ الاتفاقيات على الأرض الأمر الذي يشير إلى أن مؤسسة الدعم السريع قومية وصادقة , وأزاح ممثل الدعم السريع بجبل مرة الستار بأن هنالك فصائل تابعة لعبد الواحد نور تقاتل بعضها البعض بجبل مرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)