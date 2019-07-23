دونالد بوث : أمريكا ألغت العقوبات على السودان لتحسين الأوضاع

أعلن المبعوث الأمريكي إلى السودان، دونالد بوث، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن ألغت عقوبات على الخرطوم في محاولة لتحسين الأوضاع.

لكنه عاد وقال إن الوقت ما زال مبكراً للوصول لحل نهائي في السودان.

وقال بحسب قناة العربية – “نتحدث مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم لمساعدة الشعب السوداني”، لافتاً إلى أن واشنطن تهدف إلى دعم الشعب السوداني للوصول لحل يرضي الجميع.

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وتحدث عن مشاكل حول تشكيل الحكومة الانتقالية، مثمناً آمال الشعب السوداني في اختيار حكومة انتقالية لشعب السودان في اختيار حكومة مرضية للجميع.

وقال المبعوث الأمريكي للخرطوم إن الدستور السوداني يجب أن يكفل حقوق المدنيين والعسكريين، مشدداً على أن الفترة الانتقالية يجب أن تشهد تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)