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أجندات سياسية خلف إيقاف أطباء معامل بشرق دارفور

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 23-يوليو-2019

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أجندات سياسية خلف إيقاف أطباء معامل بشرق دارفور

أوقفت السلطات الصحية بشرق دارفور، أكثر من (25) طبيب معمل بمُستشفى الضعين التعليمي عَن العَمل منذ الشهر الماضي، وعلّلت وزارة الصحة الإيقاف بسبب التّلويح بالإضراب.

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وأكّد الأطباء حسب بَيَانٍ لتجمُّع أطباء المعامل بالولاية أمس، بحسب ما نقلته صحيفة الصيحة – أنّ سبب إيقافهم لأجندات سياسية، وقال البيان إنّ مُشكلة الأطباء تكمن في تحسين البيئة الجاذبة، ووصف تَعَامُل السُّلطات الصحية معهم بعدم المسؤولية، وطَالَبَ كُلّ الحَادبين من أبناء المنطقة لمُناهضة الأمر الذي وصفه بـ”العَبَث” – حسب تعبيرهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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