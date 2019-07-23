مُباحثات بين "تجمُّع المهنيين" و"الشعبية" بقيادة الحلو

كَشَف تجمُّع المهنيين السودانيين، عن مُباحثات أجراها مع الحركة الشعبية برئاسة عبد العزيز الحلو، تناولت التّحوُّل الديمقراطي في السودان وأهمية تضمين قضية الحرب والسلام كأولوية ضمن ملفات الفترة الانتقالية.

وقال التّجمُّع حسب “سودان تربيون” اليوم (الثلاثاء)، إنّ مُمثلاً منه التقى بقيادي من الحركة، لكنه لم يُسمِ طرفي اللقاء، كما لم يُحدّد مكان وزمان الاجتماع، وأوضح أنّ التّجمُّع اعتبر مَوقف الحركة ودَعمها للثورة السلمية في السودان ووقف إطلاق النار الذي أعلنته موقفاً إيجابياً ومُتقدِّماً من الحراك الجماهيري للشعب السوداني.

وشدّد بيان للتجمُّع على أنّ المُباحثات تَنَاوَلَت كَيفية الدفع بقضية السلام لتصل الى ما يرضي الشعب السُّوداني خُصُوصاً في المناطق التي تَأثّرت بالحَرب والنُّزوح واللجوء وعُنف الدولة، كَما تمّ تأكيد ضَرورة استمرار اللقاءات في سبيل إنجاح الثورة السودانية وتحقيق أهدافها كَافّة.