قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

الخليج 365: شنت قوات العدو الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة والقدس المحتلتين. وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وشاب من بلدة الخضر جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها. وفي نابلس اقتحمت قوات العدو قرية دوما جنوبا، واعتقلت شابا عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

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