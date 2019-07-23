الأمم المتحدة تدعو الى تجنب التصعيد في مضيق هرمز

الخليج 365:

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كافة الأطراف في مضيق هرمز إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد.

وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في إحاطة إعلامية للصحفيين: “إن الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التقارير الأخيرة المتعلقة بالاستيلاء على سفن، بما في ذلك في مضيق هرمز”.

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شدد الأمين العام على ضرورة احترام الحقوق والوفاء بالواجبات وفقا للقانون الدولي فيما يتصل بالملاحة البحرية.

وأضاف حق: “إن الأمين العام يحث الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الأعمال التي تزيد التوترات”.

وكانت قوة بحرية بريطانية احتجزت، في مطلع الشهر الجاري، ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1″، في مضيق جبل طارق، التابعة لها؛ بذريعة “الاشتباه في خرقها العقوبات الأوروبية بنقل النفط إلى سوريا” ، وردت ايران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، لصدمها قارب صيد وعدم احترامها قوانين الملاحة.