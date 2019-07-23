الدمازين لماذا وليييييه؟!.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> مدينة الدمازين من اجمل مدن السودان.

> بالذات في الخريف.

> وشعب الدمازين من اكرم واطيب وأجمل شعوب العالم.

> ومن الدمازين ممكن تمرق وتتفسح سائحاً في مناطق ومحميات طبيعية تخلب اللب وتأخذ العقل وتسرق القلب.

> وبرغم تلك المواصفات الدمازينية الرائعة.

> إلا أننا نسأل.

> هل الدمازين الرائعة هي الافضل لاقامة المعسكر الاعدادي؟

> للاجابة عن هذا السؤال يجب ان نستصحب معنا بعض الثوابت.

> ثوابت تتعلق بالزمان والمكان وفصل الخريف.

> المكان النيل الازرق.

> الزمان اغسطس.

> الفصل خريف.

> الخريف مطر زي المطر.

> المطر خمج للملاعب.

> الملاعب هناك ما كتيرة.

> ولا صالات الاعداد البدني.

> وهل توجد فرق للتباري اعدادياً؟

> الفصل خريف.

> والخريف حشرات.

> والحشرات حميات.

> والحميات تعيق الاعداد.

> والاعداد لمنافسات افريقياً.

> وافريقيا مشت مششن مشيا.

> ونحنا لي ورا راجعين رجعن رجعا.

> فما هي ميزة اختيار مكان المعسكر يا علي بلوشي؟

> اهو البلاش ايضاً؟؟

> قدر ما فتشت لي ميزة تجعل دمازيننا الحبيبة هي الامثل للمعسكر الاعدادي.

> ما لقيت غير البلاش.

> واكاد اجزم انه في زول عازمنا المعسكر ده.

> ووقع للمجلس في قد الجيب.

> المهم.

> الغاني سخانة يا غانا.

> ولا جبناهو ساكت عشان الجيب يعاني سخانة؟

> وهل اتبعنا علمية ومنهجية في التسجيلات يا اسد؟

> ولا واصلنا في طريقتنا المحببة.

> نودي الدلالة عشان نجيب من الدلالة؟؟؟

> ايها الناس.

> الناس كروياً ما اتطوروا بالصدفة.

> حصل التطور بالجهد والتفكير والتدبير وتحديد الاهداف واختيار السبل اليها.

> وعمرها العشوائية ما خلقت نجاحاً.

> وادارة الكرة في البلد دي.

> جلها يتبع العشوائية في العمل.

> لذا تجدنا نتعادل مع غانا بغانا.

> ونخسر من موريشيوص بالخرطوم.

> والهلال تسعين سنة يبحث عن بطولة أفريقية.

> ويفشل.

> برغم خدمات القرعة التي تقدمها له سنوياً.

> بورندي وجزر القمر وناس القرنفل.

> والفريق الجا الخرطوم ليحتفل بالمولد النبوي بحوش الخليفة ولعب افريقيا ضد الهلال.

> عشوائية. لا لا لا.

> علمية.

> وي وي وي.

> ده كلو عشان منتخبنا يعمل ياو في النهائيات.

> وعشان الهلال من منصات التتويج الافريقي مايعمل ياع.

> طوالي ياع ياع ياع يا محمد عبد الماجد؟

> اصلو مافي ياو ياروشا؟

> نحنا غايتو افريقيا عملنا ياع على منصة التتويج في تسعة وتمنين.

> دحين ياع حقتكم دي ما طولت يا روشا.

> ايها الناس.

> حركات الحركات دي حركات ساي.

> وما شايف سبب يخلي الحركات تعمل حركات تؤدي لافشال حراك شعبي بخمر ليهو تلتين سنة.

> ما تخلونا نختار الشارع تاني.

> الثورة لن تفشل.

> والضمان لها شباب في عمر الزهور وارواح صعدت في عمر المنى لاجل غرام اسمه الثورة.

> حقو نبطل حركات شفع ونلتفت للوطن.

> ويا وطننا ويا وطننا وجاوطنا.

> ايها الناس.

> مطيرة واحدة وما تمت وانا الآن استرق النظر للكي بورد بين سيقان الباعوض.

> تقول لي دمازين.

> دمازين في الخريف؟

> دمازين بالبفباف؟؟؟

> ايها الناس.

> إن تنصروا الله ينصركم.

> اها.

> نجي لي شمارات والي الخرتوم.

> كان شفت يا والينا.

> فرد مطيرة.

> والقعونج قام ينقنق فينا.

> صابة من شنو دي يا والينا؟؟؟

> والينا.

> الخيران حفرتوها لينا.

> ولا حفرتوا لينا؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال واحد شايل كيلو طماطم البلد كلها ساكاهو… يا حليلكم.

والى لقاء.

سلك