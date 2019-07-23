الدمازين لماذا وليييييه؟!.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> مدينة الدمازين من اجمل مدن السودان.
> بالذات في الخريف.
> وشعب الدمازين من اكرم واطيب وأجمل شعوب العالم.
> ومن الدمازين ممكن تمرق وتتفسح سائحاً في مناطق ومحميات طبيعية تخلب اللب وتأخذ العقل وتسرق القلب.
> وبرغم تلك المواصفات الدمازينية الرائعة.
> إلا أننا نسأل.
> هل الدمازين الرائعة هي الافضل لاقامة المعسكر الاعدادي؟
> للاجابة عن هذا السؤال يجب ان نستصحب معنا بعض الثوابت.
> ثوابت تتعلق بالزمان والمكان وفصل الخريف.
> المكان النيل الازرق.
> الزمان اغسطس.
> الفصل خريف.
> الخريف مطر زي المطر.
> المطر خمج للملاعب.
> الملاعب هناك ما كتيرة.
> ولا صالات الاعداد البدني.
> وهل توجد فرق للتباري اعدادياً؟
> الفصل خريف.
> والخريف حشرات.
> والحشرات حميات.
> والحميات تعيق الاعداد.
> والاعداد لمنافسات افريقياً.
> وافريقيا مشت مششن مشيا.
> ونحنا لي ورا راجعين رجعن رجعا.
> فما هي ميزة اختيار مكان المعسكر يا علي بلوشي؟
> اهو البلاش ايضاً؟؟
> قدر ما فتشت لي ميزة تجعل دمازيننا الحبيبة هي الامثل للمعسكر الاعدادي.
> ما لقيت غير البلاش.
> واكاد اجزم انه في زول عازمنا المعسكر ده.
> ووقع للمجلس في قد الجيب.
> المهم.
> الغاني سخانة يا غانا.
> ولا جبناهو ساكت عشان الجيب يعاني سخانة؟
> وهل اتبعنا علمية ومنهجية في التسجيلات يا اسد؟
> ولا واصلنا في طريقتنا المحببة.
> نودي الدلالة عشان نجيب من الدلالة؟؟؟
> ايها الناس.
> الناس كروياً ما اتطوروا بالصدفة.
> حصل التطور بالجهد والتفكير والتدبير وتحديد الاهداف واختيار السبل اليها.
> وعمرها العشوائية ما خلقت نجاحاً.
> وادارة الكرة في البلد دي.
> جلها يتبع العشوائية في العمل.
> لذا تجدنا نتعادل مع غانا بغانا.
> ونخسر من موريشيوص بالخرطوم.
> والهلال تسعين سنة يبحث عن بطولة أفريقية.
> ويفشل.
> برغم خدمات القرعة التي تقدمها له سنوياً.
> بورندي وجزر القمر وناس القرنفل.
> والفريق الجا الخرطوم ليحتفل بالمولد النبوي بحوش الخليفة ولعب افريقيا ضد الهلال.
> عشوائية. لا لا لا.
> علمية.
> وي وي وي.
> ده كلو عشان منتخبنا يعمل ياو في النهائيات.
> وعشان الهلال من منصات التتويج الافريقي مايعمل ياع.
> طوالي ياع ياع ياع يا محمد عبد الماجد؟
> اصلو مافي ياو ياروشا؟
> نحنا غايتو افريقيا عملنا ياع على منصة التتويج في تسعة وتمنين.
> دحين ياع حقتكم دي ما طولت يا روشا.
> ايها الناس.
> حركات الحركات دي حركات ساي.
> وما شايف سبب يخلي الحركات تعمل حركات تؤدي لافشال حراك شعبي بخمر ليهو تلتين سنة.
> ما تخلونا نختار الشارع تاني.
> الثورة لن تفشل.
> والضمان لها شباب في عمر الزهور وارواح صعدت في عمر المنى لاجل غرام اسمه الثورة.
> حقو نبطل حركات شفع ونلتفت للوطن.
> ويا وطننا ويا وطننا وجاوطنا.
> ايها الناس.
> مطيرة واحدة وما تمت وانا الآن استرق النظر للكي بورد بين سيقان الباعوض.
> تقول لي دمازين.
> دمازين في الخريف؟
> دمازين بالبفباف؟؟؟
> ايها الناس.
> إن تنصروا الله ينصركم.
> اها.
> نجي لي شمارات والي الخرتوم.
> كان شفت يا والينا.
> فرد مطيرة.
> والقعونج قام ينقنق فينا.
> صابة من شنو دي يا والينا؟؟؟
> والينا.
> الخيران حفرتوها لينا.
> ولا حفرتوا لينا؟؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال واحد شايل كيلو طماطم البلد كلها ساكاهو… يا حليلكم.
والى لقاء.
سلك
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