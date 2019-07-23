صحة الخرطوم : نقص كبير في كوادر التمريض بالولاية

أقر مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. بابكر محمد علي بوجود نقص كبير في كوادر التمريض بولاية الخرطوم، قائلاً إن الحاجة الفعلية لتقديم الخدمة التمريضية ٨٥ ألف كادر وأن الموجود حالياً لا يتجاوز ١٢ ألف كادر تمريض.

ووصف بابكر لدى زيارته اليوم (الثلاثاء) لمدرسة التمريض الثانوية بأكاديمية العلوم الصحية لتسليم الدفعة الأولى الشريط الثاني في مجال دارسة التمريض والبالغ عددهم ١١٩ طالب تمريض، وصف الدفعة بالدفعة المتفوقة والمتميزة، مشيراً إلى استيعاب عدد ٣٧٨ لمدرسة التمريض الثانوية كدفعة ثانية للحاجة الكبيرة لكوادر التمريض للمراكز الصحية الطرفية لولاية الخرطوم البالغ عددها ١٣٤ مركز صحي، وتم استيعاب كوادر التمريض من الدفعة الأولى والثانية من أبناء تلك المناطق لضمان تواجدهم بالمراكز واستمرارية تقديم الخدمة وسيتم توظيفهم بالوزارة حال تخرجهم من المدرسة .

الجدير بالذكر أن الوزارة قامت بفتح مدرسة المساعدين الطبيين ،والزائرات الصحيات بعد توقفها لفترة طويله لسد النقص في هذه الكوادر وتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية.