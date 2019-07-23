مصرع تأجر يوغندي إثر وقوع شجرة على رأسه بولاية تونج

لقي تاجر يوغندي الجنسية مصرعه ، يوم الخميس الماضي ، بعد أن سقط على رأسه شجرة المهوقني في ولاية تونج في جنوب السودان، وفقاً لما أعلنته الشرطة.
وقال مدير الشرطة الولائي ، نيال نيال مونشول ، في تصريح لراديو تمازُج الإثنين ، إن المواطن اليوغندي الجنسية الذي يدعى موانزا روتانا ، توفي أثناء قطعه شجرة المهوقني في الغابات بالقرب من دينة تونج يوم 18 يوليو الجاري.
وأضاف “الشجرة سقطت على رأسه أثناء قيامه بقطع الأشجار في الغابة ومات”.
وأشار نيال نيال ، إلى أن جثة اليوغندي الجنسية الذي كان يعمل في مهنة قطع الأشجار في الولاية تم نقلها الى يوغندا للدفن، كاشفاً عن تحقيقات جارية مع شريكه السوداني الجنسية في مجال صناعة الأخشاب لمعرفة ملابسات الحادثة.
وأبان مسؤول الشرطة ، أن حكومة الولاية قد صادقت على قطع 10 من أشجار المهوقني للشركة ، على أن يقوم اليوغندي الجنسية بأخذ 3 أشجار والسوداني الذي يدعى حسن حسين ،بقطع 7 أشجار المهوقني.
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