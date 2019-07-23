المفاوضات بين التغيير والجبهة الثورية تحرز تقدما بـ "أديس أبابا"

أحرزت مفاوضات أديس أبابا بين قوى الحرية والتغيير السودانية والجبهة الثورية تقدما كبيرا، وحصل اتفاق على أغلب البنود التي جرى التفاوض عليها بين الطرفين.

وتم تأجيل انطلاق الجلسة الختامية للمشاورات، في حين كشف المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة السيد محتوى وثيقة سرية تم التفاوض عليها في العاصمة الإثيوبية.

وعبر كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي عن دعمهم الانتقال الذي يقوده المدنيون في السودان، والجهود الرامية إلى تشكيل سلطات انتقالية قادرة على تحقيق تطلعات الشعب السوداني.

وشدد الحاضرون في الاجتماع -الذي ترأسه الاتحاد الأوروبي في بروكسل- على ضرورة تنفيذ جميع الأطراف الاتفاقيات التي تم التوصل إليها.