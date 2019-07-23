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حميدتي يكشف عن اتصالات مع حاملي السلاح

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كشف نائب رئيس المجلس الانتقالي، الفريق اول، محمد حمدان حميدتي، عن وجود اتصالات مع الحركات المسلحة من اجل تحقيق السلام في البلاد، مشددا على ترسيخ العدالة.

وأبدى حميدتي لدى اليوم مخاطبته حشدا جماهيريا بالخرطوم، استغرابه من غلاء المعيشة في البلاد، وظهور الصفوف الوقود بالرغم من توفره، متهما من سماهم انتهازي الفرص بصنع الازمات.

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