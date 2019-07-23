وزارة التجارة: منع تصدير إناث المواشي يحفظ صادرات البلاد من الإستنزاف

أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن القرارات التي أصدرها المجلس العسكري بشأن منع تصدير إناث المواشي يصب في مصلحة البلاد وصادراتها، في وقت أعلنت فيه مواصلة الوزارة متابعاتها لحركة الأسواق.

وقال وكيل الوزراة، عبد الرحمن عجب، في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن هذه القرارات من شأنها حفظ صادرات البلاد من الثروة الحيوانية من الإستنزاف.

وأضاف أن القرار موفق ويصب في مصلحة الثروة الحيوانية وصادراتها. وفي سياق متصل أكد عجب مواصلة الفرق التي كونتها الوزارة لعملها في متابعة حركة الأسواق بصورة دورية لرصد أسعار السلع.

واشار إلى أن الوزارة ستقوم برفع تقريرها للجهات العليا لإصدرا قرارات بشأن ضبط الأسعار والسلع بالأسواق.