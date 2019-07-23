ازمة دواء طاحنة وانعدام لعدد من الاصناف الدوائية بكردفان…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد عدد من الصيادلة بمدينة الأبيض شمال كردفان وجود أزمة دواء طاحنة وانعدام لعدد من الأصناف الدوائية.

وقال مصدر مطلع ان هناك الكثير من الاصناف الدوائية معدومة تماماً، ورجوع المواطنين دون الحصول على الادوية المكتوبة لهم على الروشتات المرضية.

وقال أحد الصيادلة: هنالك مشكلة كبيرة وشح في الأدوية المنقذة للحياة ومرضى الأمراض النفسية والعصبية، بجانب انعدام تام لقطرات الحمى الخاصة بالأطفال حديثي الولادة وذلك منذ ثلاثة شهور. المادة السابقة الأصم: المحاصصة السياسية مرفوضة في الفترة الانتقالية… المقالة القادمة حكومة مستقلة أو تسقط.. بقلم اسماء محمد جمعة

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