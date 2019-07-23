وفد الحرية والتغيير يعود من اديس اليوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفَ مصدرٌ موثوقٌ به لـ(التيار)، أن اجتماعًا طارئًا سيلتئِم اليوم بالقصر الرئاسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري لمناقشة مسألة الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد والتشاور حول اجتماعات أديس أبابا .

وأشارت ذات المصادر إلى أن وفد قوى الحرية والتغيير المشارك في اجتماعات أديس أبابا مع الجبهة الثورية سيعود اليوم إلى الخرطوم.

وفي الخامس من يوليو الماضي وقَّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على اتفاق الإعلان السياسي بينها في خطوة مثَّلت اختراقًا مهمًّا بين الطرفين بعد مخاض عسيرٍ وخلافات تفجَّرت منذ فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي.