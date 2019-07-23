بالصورة.. الفنان عصام محمد نور يخطب فى المصلين بالمسجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

خاطب الفنان عصام محمد نور المصلين بمسجد إتحاد الفنانين بأمدرمان عقب صلاة العشاء أمس الأول وتحدث حول ضرورة الأهتمام بالصلاة والحرص على أدائها فى جماعة بالمسجد ،وقال يجب على المسلم أن ينقطع عن الدنيا ومشاغلها بمجرد دخوله المسجد والأتجاه الى الله بقلب صافى لأداء الفريضة حتى لاتصبح مجرد واجب يسعى البعض للفراغ منه مشيرا الى قول الرسول الكريم (ص) الى سيدنا بلال ، ( أرحنا بها يا بلال )

ورصد المركز الصحفي لقناة النيل الازرق جانبا من حديث الأستاذ عصام محمد نور حول إنشغال الناس بالمعيشة والأمور الدنيوية وقال أنها مهما زادت على الأنسان يجب أن لا تشغله عن الصلاة وأدائها بخشوع لأنها الصلة بين العبد وربه وهى أول ما يسأل عنها فأن صلحت صلح سائر عمله .

يجدر زكره أن عصام محمد نور دأب على إقامة مثل هذه الدروس القصيرة بمسجد إتحاد الفنانين منذ فترة الى جانب إمامته للمصلين فى كثير من الأحيان .