شروط جديدة لتصدير الماشية

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الخليج 365 :
أصدر رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان أمس، قراراً بتقييد استخراج شهادات صادر الماشية، واشترط القرار الحصول على موافقة مكتوبة ومعتمدة من محافظ بنك السودان، حتى تتمكن الجهات المعنية من تصدير الماشية إلى الخارج، ويأتي القرار بعد شكاوى من شعبة مُصدري الماشية بوجود شركات وهمية دخلت في مجال الصادر خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن أنها لا تعمل على إعادة حصائل الصادر إلى خزينة بنك السودان ما يفقد البلاد موارد كبيرة من النقد الأجنبي.
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