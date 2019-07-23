شركات أجنبية تسيطر على مواقع تابعة للمعدنين بالشمالية ونهر النيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف رئيس لجنة المعدنين بولايتي نهر النيل والشمالية، سليمان مركز، عن سيطرة شركات أجنبية لمواقع تابعة للمعدنين بمنطقة قبقبة وأجزاء واسعة بالشمالية، وقال مركز لـ(آخر لحظة) إنهم تم طردهم عن طريق قوات نظامية مدججة بالسلاح، بعد أن أصروا على مقاومة تلك الشركات، وأضاف إنها قطعت أكل عيشنا. في سياق آخر شكا رئيس اللجنة من زيادة الرسوم الكبيرة التي تفرضها محلية أبوحمد البالغ قدرها (260) جنيهاً على جوال الحجر الواحد، دون وجه حق، إضافة إلى زيادة الضرائب والإيجارات على المواقع المتعلقة بالمعدنين مثل الطواحين، ومحلات البيع، والاستراحات، وتابع بهدف زيادة العبء على المعدنين وتقل من الفائدة التي يجنوها أو يتحصلون عليها عن طريق (الأزمة والكوريق)، وأشار إلى وجود تذبذب في الأسعار بسبب تذبذب سعر الدولار بالسوق الموازي، بجانب عدم استقرار الوضع السياسي والأمنية بمناطق إنتاج وبيع الذهب، وأشار إلى ضعف الإمداد من الجازولين للطلمبات المخصصة لقطاع التعدين الأهلي بولاية نهر النيل مما تسبب في تقليل نشاط المعدنين بمناطق الإنتاج.