صفوف الوقود تعود من جديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شكا أصحاب سيارات خاصة ومركبات عامة من الاصطفاف لساعات طوال أمام محطات الوقود لملء خزاناتهم، وأبدى السائقون استياءهم لعودة الأزمة مرة أخرى رغم التصريحات من الجهات المسؤولة بالقضاء عليها بشكل نهائي، وقالوا: الوضع كل يوم يزيد سوءاً في جميع الخدمات، وناشدوا طرفي التفاوض بالإسراع في عملية الاتفاق لتحسين الوضع الاقتصادي والاهتمام بقضايا المواطن، وعبر مواطنون عن سخطهم من عدم المواصلات وزيادة التعرفة التي أصبح عدد منهم غير قادرين لتوفير التعرفة، وقال علي محمد حاتم طالب بجامعة السودان لـ(آخر لحظة) منذ استئناف الدراسة بالجامعة زادت أزمة المواصلات وانعدمت تماماً في جميع الخطوط داخل الولاية، وذكر انعدام المواصلات دفع المواطنين لإيقاف أصحاب المركبات العامة والخاصة جبراً لنقل المواطنين، حيث زادت تعرفة المواصلات وبلغ سعر الراكب في خط الخرطوم ليبيا بالأمجاد 50 جنيهاً، وسعر التعرفة بالهايس أو الكريس مبلغ 20 جنيهاً وقال الطلاب غير قادرين لدفع هذا المبلغ مما جعلهم يمشون بالأرجل من الخرطوم إلى أم درمان، بعد قضاء ساعات طويلة بالمحطة لانتظار وسيلة نقل، من جانبه أكد جلال أحمد سائق أنه قضى يومه كله بالتنقل بين محطات الوقود المختلفة منذ الفجر، ولكن دون جدوى إلى أن وجد ضالته في إحدى المحطات التي تكدست بها المركبات وأبدى تخوفه من أن تكون الفترة المقبلة إعلان زيادة كبيرة في الأسعار وبالأخص الوقود والاسبيرات.