معسكر للهلال في تونس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة ان نادي الهلال ابتعث التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للازرق لتونس امس بغرض البحث عن اقامة معسكر تحضيري قصير في تونس يجري خلاله الفريق عددا من التجارب الاعدادية مع اندية الوسط والمقدمة في الدوري التونسي.

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