تاجيل جلسات سيف تيري يثير القلق بالمريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اثار تأجيل جلسات لاعب المريخ سيف تيري القلق في نادي المريخ وكشفت المتابعات الدقيقة ان اعداد كبيرة من جماهير المريخ طالبت بالدعوة لمليونية امام القصر الرئاسي لمناصرة اللاعب سيف تيري خاصة في اعقاب تحويله الى سجن ام درمان وتاجيل جلسته.

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