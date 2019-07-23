شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة ان قيادات مريخية تدرس عودة سوداكال الى رئاسة نادي المريخ وذلك من اجل ازالة العالق الذي يعوق عودته الى رئاسة نادي المريخ وتفيد متابعاتنا الدقيقة ان المشاكل المالية التي قام بحلها سوداكال بينها دفع اموال اللاعبين ومرتباتهم بجانب حقوق اللاعبين في التسجيلات فضلا عن تكفله بنفقات التسجيلات الاخيرة وكانت قيادات مريخية اقترحت ضورة تعيين سوداكال في موقع محمد الشيخ مدني لو تعذرته عودته عبر الطعن الدستوري الذي دفع به باعتبار ان المريخ يحتاجه بشدة بعد ابتعاد كافة القيادات المريخية والتي عينها المؤتمر الوطني المادة السابقة عاجل..مدثر كاريكا يوقع لتوتي المقالة القادمة تاجيل جلسات سيف تيري يثير القلق بالمريخ

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انباء عن قرب عودة سوداكال للمريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.