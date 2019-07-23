إيران: نمتلك طائرات بدون طيار بعيدة المدى

وقال حسين خنزادي "يمكننا أن نعلن بشجاعة أننا نراقب جميع سفن العدو، ولا سيما الأمريكيون، من نقطة إلى أخرى من أصلهم حتى لحظة دخولهم المنطقة".
ونقلت الصحيفة عنه قوله إن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك أيضًا معلومات حول نوع مهماتها وسلوكها في المنطقة، وذلك جزئيًا باستخدام الطائرات الإيرانية بدون طيار.
وقال إن إيران تصنع الطائرات بدون طيار كقطعة من المعدات العسكرية منخفضة التكلفة لمراقبة المنطقة.
مضيفا "لدينا هذا النوع من الطائرات بدون طيار وسوف نستخدمها بالتأكيد إذا لزم الأمر".
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