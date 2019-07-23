لقطات نادرة لمناسك الحج قبل 60 عاماً (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نادر، لقطات لمناسك الحج عام 1960 في عهد الملك سعود، رحمه الله، وكان من إنتاج التلفزيون المصري.

وظهر خلال المقطع، بالفيديو لحظة استقبال الملك سعود للوفود المصرية والعربية، التي قدمت لتأدية مناسك الحج.

كما رصد مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لمشعري “منى وعرفات”، وكيف كانت تبدو المشاعر المقدسة قديماً.