وصرح بذلك المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، رافيش كومار حول 2:30 صباح اليوم الثلاثاء "لقد شاهدنا تصريحات الرئيس ترامب للصحافة بأنه مستعد للتوسط إذا طلبت الهند وباكستان، بشأن قضية كشمير، لم يقدم رئيس الوزراء هذا الطلب إلى الرئيس الأمريكي".
وفي تويته الثانية على التوالي، قال المتحدث الهندي "لقد كان موقف الهند الثابت هو أن جميع القضايا العالقة مع باكستان تتم مناقشتها على المستوى الثنائي فقط، أي تدخل مع باكستان سوف يتطلب وضع حد للإرهاب العابر للحدود، اتفاق شيملا وإعلان لاهور يوفران أساس لحل جميع القضايا بين الهند وباكستان على المستوى الثنائي. "
كما صدر بيان الهند كرد فعل على مطالبة الرئيس الأمريكي بأن الهند قد طلبت مساعدته في حل قضية كشمير مع باكستان.
وفي حديثه لوسائل الإعلام بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني الزائر عمران خان في واشنطن، عرض ترامب أن يكون "الوسيط" بين الهند وباكستان بشأن قضية كشمير.
وردًا على سؤال، ذكر أنه "إذا كان بإمكاني المساعدة، فأنا أحب أن أكون وسيطًا. إذا كان بإمكاني القيام بأي شيء للمساعدة، فأخبرني بذلك".
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، أضاف ترامب "لدينا علاقة جيدة جدًا مع الهند. أعرف أن علاقتك (مع الهند) متوترة قليلًا، ربما كثيرًا. لكننا سنتحدث عن الهند، إنها جزء كبير من حديثنا اليوم وأعتقد أنه ربما يمكننا المساعدة في التوسط والقيام بكل ما يتعين علينا القيام به، إنه شيء يمكن جمعه معًا، سنتحدث عن الهند وأفغانستان على حد سواء. "
كانت هذه تفاصيل خبر الهند تنفي الإدعاء بشأن مودي لحثه ترامب على التوسط في قضية كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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