ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، أن الأمم المتحدة تُطالب إسرائيل بإجراء تحقيقات في عملية قتل الأطفال الفلسطينيين.

ونقلت عن الأمم المتحدة: قلقون من سوء الوضع الإنساني بقوة، مؤكدة ان الأزمة في قطاع غزة سياسية بامتياز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الأمم المتحدة تُطالب إسرائيل بإجراء تحقيقات في عملية قتل الأطفال الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.