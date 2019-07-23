اعتبر ناشطون، اليوم الثلاثاء، أن قطر دمرت وفككت العالم العربي والإسلامي وتسابقت بهذا مع نظام الملالي في إيران.
وبينوا أن"قطر تحوّلت من دولة إلى بنك مركزي للإرهاب".
وقال آخر "أبحث عن كل خراب ودمار تجد خلفه دويلة قطر ها هو السفير القطري خلف تفجيرات الصومال".
وشددوا على أن" الشر الإيراني اذا لم يصل يسبقه الشر القطري، جماعة تنظيم الشباب المسلم الصومالي تمويل قطري والان توجد تسجيلات تفضح الجرم القطري في الصومال، ماذا ينتظر العالم العربي والاسلامي والدولي مع هذا الكيان الإرهابى".
كانت هذه تفاصيل خبر عقب التفجيرات الصومالية.. ناشطون: قطر تتسابق مع إيران لتفكيك العالم العربي "رصد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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